A Qualiano, nella centralissima via Santa Maria a Cubito, si trovano cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada, visibili a tutti. I residenti manifestano frustrazione per la presenza di spazzatura lasciata in strada e chiedono interventi immediati da parte delle autorità. La situazione di degrado si ripete frequentemente, suscitando preoccupazione tra chi vive nella zona.

Cumulo di rifiuti urbani abbandonati nella centralissima via Santa Maria a Cubito: cittadini esasperati chiedono decenza, controlli e risposte concrete. Un cumulo di rifiuti come simbolo del degrado. Una nuova segnalazione arriva dalla centralissima via Santa Maria a Cubito a Qualiano, dove un cumulo di rifiuti giace al suolo da diversi giorni, diventando di fatto un vero e proprio monumento al degrado urbano. Sacchi e materiali lasciati sul marciapiede, sotto gli occhi di residenti e passanti, segnalano una situazione che ormai viene percepita come cronica. Rifiuti non raccolti o conferimento errato. Secondo quanto riferito dai cittadini che hanno documentato la situazione, si tratterebbe di rifiuti urbani probabilmente conferiti in modo errato e quindi non raccolti nei giorni previsti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti in via Santa Maria a Cubito: degrado sotto gli occhi di tutti

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