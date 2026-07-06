Una coppia è stata colpita da pallini sparati da un’auto in via Di Vittorio a Qualiano. Secondo un post su un gruppo locale sui social, una Peugeot grigia avrebbe sparato i proiettili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o motivazioni. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia tra i cittadini, che chiedono chiarimenti sulla vicenda. Le autorità stanno verificando quanto accaduto.

Secondo quanto riferito in un post pubblicato sul gruppo “Sei di Qualiano se.”, una coppia sarebbe stata colpita da pallini esplosi da una Peugeot grigia. L’invito dei cittadini: denunciare e verificare le telecamere della zona. Una serata qualsiasi, una passeggiata lungo via Giuseppe Di Vittorio e poi un episodio che, se confermato, avrebbe dell’assurdo. È quanto raccontato nelle scorse ore da un utente, in forma anonima, all’interno del gruppo social “Sei di Qualiano se.”, dove è stato segnalato un presunto episodio avvenuto nella zona delle palazzine. Secondo il racconto pubblicato, una o più persone a bordo di una Peugeot grigia avrebbero sparato alcuni pallini con una pistola ad aria compressa, o comunque con un’arma simile, colpendo l’autore del post e la sua compagna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, pallini sparati da un’auto in via Di Vittorio: il racconto sui social accende la rabbia dei cittadini

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