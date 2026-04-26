Spari alla cena con Trump sui social del fermato la rabbia e l’ironia dei trumpiani

Da webmagazine24.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cena con Donald Trump a Washington, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato. Sul suo profilo LinkedIn, alcuni utenti hanno commentato con toni ironici e rabbiosi, facendo riferimento alla sua condizione attuale e alla sua precedente professione. La notizia ha suscitato reazioni varie sui social, dove sono stati condivisi commenti che riflettono la sorpresa e il sarcasmo degli utenti nei confronti dell'evento.

(Adnkronos) – "Da insegnante del mese a detenuto del mese". E' uno dei commenti più 'leggeri' lasciato sul profilo LinkedIn di Cole Allen, l'uomo fermato per la sparatoria della scorsa notte alla Cena dei Corrispondenti a Washington alla quale partecipava Donald Trump. I sostenitori del presidente si stanno infatti scatenando in giudizi e offese, del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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