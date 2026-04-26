Spari alla cena con Trump sui social del fermato la rabbia e l’ironia dei trumpiani

Durante la cena con Donald Trump a Washington, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato. Sul suo profilo LinkedIn, alcuni utenti hanno commentato con toni ironici e rabbiosi, facendo riferimento alla sua condizione attuale e alla sua precedente professione. La notizia ha suscitato reazioni varie sui social, dove sono stati condivisi commenti che riflettono la sorpresa e il sarcasmo degli utenti nei confronti dell'evento.