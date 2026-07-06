Putin sfida la NATO | aereo russo sorvola la portaerei britannica intervengono gli F-35

Un aereo militare russo ha sorvolato il Mar di Norvegia vicino alla portaerei britannica HMS Prince of Wales. Gli F-35B della Royal Navy sono stati inviati in volo per intercettarlo. Non sono stati segnalati danni o incidenti. La presenza del velivolo russo ha provocato una risposta immediata da parte delle forze britanniche. La situazione si è verificata in un contesto di tensione tra Russia e NATO.

Un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO si è verificato nei cieli del Mar di Norvegia, dove un aereo militare russo è stato intercettato dai caccia F-35B della Royal Navy dopo essersi avvicinato alla portaerei britannica HMS Prince of Wales. Secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito, il velivolo avrebbe effettuato una manovra definita “pericolosa e non professionale”, sorvolando il gruppo navale e rilasciando numerose boe sonar, dispositivi utilizzati per individuare i sottomarini. L’intercettazione della Royal Navy. L’episodio è avvenuto il 2 luglio, durante una missione della NATO nelle acque dell’Artico. Due F-35B... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Putin Is Watching Russia's Air Power Collapse In A Single Night — And He Can't Do A Thing

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