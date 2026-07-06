Un bombardiere russo ha sganciato boe sonar sopra una portaerei britannica mentre questa stava monitorando lo yacht di un leader russo nel Mar di Norvegia. In risposta, sono stati schierati gli F35 delle forze aeree britanniche. La nave stava attraversando la zona, in fuga da Kaliningrad e diretta a Murmansk. L'episodio ha provocato una fase di alta tensione tra i due Paesi nella regione.

Ancora una provocazione russa e momenti di grande tensione nel Mar di Norvegia dove stava transitando lo yacht di Putin, il Graceful, in fuga da Kaliningrad e diretto a Murmansk. Un bombardiere Tu-142 da pattugliamento marittimo e antisommergibile ha sganciato diverse boe sonar nei pressi del gruppo d'attacco della portaerei britannica nel, prima di essere intercettata dai caccia britannici F-35. Le boe sonar e lo scramble L'intercettazione è avvenuta il 2 luglio, quando i caccia F-35B decollati dalla portaerei Hms Prince of Wales si sono alzati in volo per lo scramble e hanno scortato l'aereo russo "Bear F" lontano dal gruppo navale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Bombardiere russo sgancia boe sonar sopra la portaerei britannica (che spiava lo yacht di Putin nel Mar di Norvegia), parte lo scramble con gli F35

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