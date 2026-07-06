Un bombardiere russo ha sganciato boe sonar sopra una portaerei britannica che stava monitorando uno yacht di alto profilo nel Mar di Norvegia. La presenza dello yacht, in transito da Kaliningrad verso Murmansk, ha portato a un intervento di velivoli F35 britannici, che sono decollati per rispondere alla provocazione. L'incidente ha generato tensione tra le forze militari coinvolte nella zona.

Ancora una provocazione russa e momenti di grande tensione nel Mar di Norvegia dove stava transitando lo yacht di Putin, il Graceful, in fuga da Kaliningrad e diretto a Murmansk. Un bombardiere Tu-142 da pattugliamento marittimo e antisommergibile ha sganciato diverse boe sonar nei pressi del gruppo d'attacco della portaerei britannica nel, prima di essere intercettata dai caccia britannici F-35. Le boe sonar e lo scramble L'intercettazione è avvenuta il 2 luglio, quando i caccia F-35B decollati dalla portaerei Hms Prince of Wales si sono alzati in volo per lo scramble e hanno scortato l'aereo russo "Bear F" lontano dal gruppo navale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Ilmessaggero.it - Bombardiere russo sgancia boe sonar sopra la portaerei britannica (che spiava lo yacht di Putin), parte lo scramble con gli F35

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lo yacht Graceful di Putin torna a navigare (dopo 4 anni) nel Mar Baltico, scortato da un cacciatorpediniere. E la marina danese lo insegueLo yacht Graceful, lungo oltre 80 metri e del valore superiore a 100 milioni di dollari, è tornato a navigare nel Mar Baltico dopo quattro anni.

Ucraina, lo studioso russo gela Putin: "È un pareggio e lo stallo durerà anni"Uno studioso russo ha dichiarato che il conflitto in Ucraina si trova in una fase di pareggio, sostenendo che la Russia non sarebbe in grado di...