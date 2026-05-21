Durante una recente analisi, due commentatori hanno affermato che l'attuale stagione di un giovane tennista supera quella di un suo collega, elogiando anche le sue performance sui campi in terra battuta e il completamento di un prestigioso traguardo a 24 anni. Nel frattempo, si è aperto un dibattito sul paragone con un noto campione che nel 2011 aveva raggiunto risultati simili. La discussione si concentra sui risultati ottenuti e sulle valutazioni di esperti del settore riguardo alla stagione in corso.

Non bastano il Sunshine Double, la cavalcata perfetta sulla terra battuta e il Career Golden Masters completato a soli 24 anni per mettere tutti d’accordo sulla supremazia stagionale di Jannik Sinner. Nel dibattito acceso durante il podcast Nothing Major, gli ex tennisti americani Sam Querrey e Steve Johnson hanno infatti sostenuto una tesi destinata a far discutere: nonostante i numeri straordinari dell’azzurro, la stagione migliore fin qui sarebbe ancora quella di Carlos Alcaraz. Un giudizio che sorprende considerando quanto costruito dal numero uno del mondo negli ultimi mesi. Dopo un avvio di 2026 complicato, segnato dalla semifinale persa agli Australian Open contro Novak Djokovic e dall’eliminazione ai quarti a Doha per mano di Jakub Mensik, Sinner ha cambiato marcia in maniera impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Querrey e Johnson incoronano Alcaraz: “Stagione migliore di Sinner”. E il paragone con Djokovic 2011 accende il dibattito

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