I gestori degli stabilimenti balneari in Puglia hanno vietato di portare cibo in spiaggia, come panini e bibite, in base a un regolamento interno. La decisione riguarda tutte le località da Gargano a Salento e sulla costa ionica. La restrizione è stata comunicata ai clienti senza spiegazioni ufficiali chiare. Nessuna autorizzazione a consumare cibo portato dall’esterno sotto gli ombrelloni. La misura ha suscitato polemiche tra i frequentatori e gli operatori del settore.

I gestori degli stabilimenti balneari della Puglia hanno dichiarato guerra al " pranzo al sacco " sui lidi: dal Gargano al Salento e alla costa ionica, vietato portare panini e bibite sotto l'ombrellone in nome di un (misterioso) regolamento interno. Obiettivo? Difendere il decoro delle spiagge e ridurre al minimo degrado e sporcizia. Il sospetto di molti, però, è che sia un obbligo mascherato, perché i bagnanti sarebbero così costretti a ricorrere ai vari bar che punteggiano la costa e gli stabilimenti per rifocillarsi. Il caso è diventato subito politico, vista l'importanza dell'indotto turistico per l'economia pugliese. E così è dovuto scendere in campo anche il governatore dem Antonio Decaro, non senza qualche imbarazzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Puglia, "vietato portare cibo in spiaggia": Decaro, il caso (politico) deflagra

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Si può vietare la borsa frigo o l'ingresso al cane Cosa succede se non si rispettano le regole

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