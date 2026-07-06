Si può portare cibo in spiaggia? Scoppia la polemica dei balneari in Puglia per il danno di immagine Cosa dice la legge e qual è il vero limite – I video

I balneari in Puglia criticano la possibilità di portare cibo in spiaggia, sostenendo un danno di immagine. La questione riguarda le spiagge sotto concessione, dove alcuni clienti portano alimenti propri. La legge non vieta espressamente di farlo, ma le normative locali e le regole dei gestori spesso limitano questa possibilità. Non ci sono norme nazionali che proibiscono il consumo di cibo in spiaggia, anche se alcune aree applicano restrizioni per motivi di decoro e sicurezza.

Quest’anno è esplosa dalla Puglia la polemica sulla possibilità di portare cibo in una spiaggia sotto concessione, insomma un lido privato. Dalle coste del Gargano a quelle salentine, alcuni imprenditori sono entrati in polemica con il governatore pugliese Antonio Decaro, perché questi scoraggerebbero fino a vietare l’ingresso con cibo e bevande portati da casa. L’invito ai clienti sarebbe di consumare esclusivamente nei bar e nei ristoranti del lido, ovviamente. Secondo i gestori, consentire ai bagnanti di portare il pranzo al sacco provocherebbe un «danno economico e d’immagine». Di diverso avviso da sempre le associazioni dei consumatori, che fanno notare come una giornata al mare in questo modo rischi di essere sempre più costosa. 🔗 Leggi su Open.online

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