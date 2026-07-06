pucciarelli evergreen guidi trova diamanti

Con l'inizio della nuova stagione calcistica, tre calciatori di Prato, attivi in serie B e serie C, si preparano a disputare un’altra annata. Si tratta di professionisti che mirano a ottenere risultati positivi e continuare la loro carriera ai massimi livelli. La loro preparazione è iniziata in vista delle prossime partite di campionato, con obiettivi ancora da definire. Nessuna altra informazione su nomi o squadre è stata resa nota.

Con l’inizio della nuova stagione calcistica, anche i calciatori pratesi tra i professionisti inizieranno a prepararsi in vista del ritorno in campo. E sono tre, in particolare, tra serie B e serie C, i giocatori che sognano un’altra annata ricca di soddisfazioni. Partendo dalla B, con Prato che sarà rappresentata da Matteo Guidi e Gianmarco Vannucchi. Il primo, difensore classe 2003 che proprio lo scorso venerdì ha compiuto 23 anni, è reduce dalla sua prima stagione in cadetteria con 20 presenze indossando la casacca del Cesena. La società punta su di lui: è facile immaginarlo ancora al Manuzzi (anche perchè il contratto scadrà nel 2028) e chissà che sotto la guida tecnica di Diamanti non possa crescere ulteriormente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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