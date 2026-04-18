L' evergreen che non ti aspetti

Da iodonna.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera e dell’estate, tornano in auge i colori vivaci dopo mesi di tonalità neutre e sobrie. La stagione Primavera Estate 2026 propone sfumature intense ma pratiche, pensate per rinnovare il guardaroba con tonalità che portano energia e freschezza. Le nuove proposte si posizionano come un ritorno ai colori più accesi, pronti a essere indossati con facilità.

C on la bella stagione torna anche la voglia di colore. Dopo un’inverno all’insegna di palette neutre e sobrie, la Primavera Estate 2026 riscopre sfumature intense ma facili da indossare, capaci di dare nuova energia al guardaroba. Tra queste spicca il verde, dal militare allo smeraldo fino all’acqua: una tonalità fresca, elegante e sorprendentemente versatile, che nella camicia da donna trova la sua espressione evergreen. Cinque idee look per valorizzare la camicia azzurra a ogni età X Leggi anche › Sotto lo stesso cielo. La camicia azzurra, perfetta a ogni età: come abbinarla dai 20 ai 60 anni Ogni sfumatura, dalla più grintosa alla più delicata, racconta un modo diverso di interpretare il capo sempreverde.🔗 Leggi su Iodonna.it

l evergreen che non ti aspetti
© Iodonna.it - L'evergreen che non ti aspetti

Emozioni senza tempo che scaldano l'anima, scopri la selezione perfetta di MusicaRomantica

Video ??? Emozioni senza tempo che scaldano l'anima, scopri la selezione perfetta di MusicaRomantica ???

Notizie correlate

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andrai nel 2026: la mappa stellare dei viaggi che non ti aspettiLa pianificazione delle vacanze per il 2026 introduce un criterio di scelta insolito che abbina le caratteristiche dei segni zodiacali a destinazioni...

Belen e Brumotti… il flirt che non ti aspettiBelen e Brumotti… il flirt che non ti aspetti Un’indiscrezione bomba rivela un possibile legame tra la showgirl argentina e il noto biker, avvistati...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Incendio su una portacontainer Evergreen nel porto di Singapore; Accessori senza tempo: quali gioielli non passano mai di moda; Stomp, l’arte dei bidoni: trent’anni a tutta musica con gli oggetti quotidiani; Questo è l’aspetto di OnePlus Watch 4, svelato dalla confezione di vendita.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.