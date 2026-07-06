In vista delle elezioni provinciali, un rappresentante della Lega ha invitato a unire le forze per sostenere un candidato specifico. Ha ringraziato un collega parlamentare per aver contribuito a chiarire la situazione politica locale, definendola ora più stabile. La sua dichiarazione si rivolge a tutti i membri del centrodestra, sottolineando la necessità di compattezza per affrontare le imminenti consultazioni.

“Ringrazio l’onorevole Martusciello per il suo intervento, rivelatosi decisivo nel riportare chiarezza e ristabilire un minimo di equilibrio in un centrodestra sannita che, fino a quel momento, appariva oggettivamente impraticabile”. Lo fa presente il commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi. “L’iniziativa dei segretari regionali – prosegue il medesimo – ha consentito di ricomporre tensioni e ambiguità che, a livello provinciale, non si era evidentemente voluto o saputo superare, rafforzando così il sostegno unitario attorno alla candidatura di Claudio Cataudo alla presidenza della Provincia di Benevento. Per questo desidero ringraziare anche l’onorevole Zinzi per il lavoro svolto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, Parisi (Lega) rilancia: “Tutti uniti per vincere con Cataudo”

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