Provinciali Martusciello FI | Tutti con Cataudo ora pensiamo a vincere

Alle elezioni per la presidenza della Provincia di Benevento, il centrodestra ha annunciato il sostegno unanime a Cataudo. L’esponente di Forza Italia ha ricevuto il supporto di tutti i partiti alleati, mentre i candidati avversari si preparano a confrontarsi sul campo. La campagna elettorale si concentra sulla corsa al voto, con i rappresentanti del centrodestra che dichiarano di voler portare a casa la vittoria. La consultazione si avvicina, e le forze politiche si preparano a sfidarsi.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tutti con Cataudo. Lo abbiamo detto per primi e continuiamo a ribadirlo. Il centrodestra darà prova di maturità nelle elezioni per la presidenza della Provincia di Benevento. I segretari regionali hanno ribadito la necessità di uniformare la coalizione in tutti gli enti sovracomunali e così sarà. Ora pensiamo alla campagna elettorale per le provinciali. Lo dico con amicizia ai responsabili provinciali di Lega e Fratelli d’Italia: pensiamo a vincere”. E’ quanto afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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