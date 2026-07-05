Venti consiglieri di Forza Italia hanno firmato per sostenere la candidatura di Cataudo alla presidenza della Provincia di Benevento. La consegna delle firme è avvenuta oggi, con l’obiettivo di rafforzare l’unità del centrodestra in vista delle elezioni provinciali.

Forza Italia consegna 80 firme per la candidatura di Cataudo alla Provincia di Benevento. Martusciello: unità del centrodestra per vincere.. “Oggi abbiamo consegnato 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura del nostro candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Cataudo. Potevamo andare molto oltre, ma queste erano più che sufficienti per cominciare la campagna elettorale con la presentazione della candidatura”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello. “Ora chiediamo a tutti gli alleati di essere uniti e di concentrarsi su questo obiettivo, come abbiamo condiviso nella riunione dei segretari regionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Province, Martusciello: 80 firme per Cataudo, ora uniti per vincere

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