Oggi sono state consegnate 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura di Cataudo alla presidenza della Provincia di Benevento. La consegna avviene nel contesto delle elezioni provinciali e mira a rafforzare la candidatura nel centrodestra. Non sono state riportate ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle prossime mosse politiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Oggi abbiamo consegnato 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura del nostro candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Cataudo. Potevamo andare molto oltre, ma queste erano più che sufficienti per cominciare la campagna elettorale con la presentazione della candidatura”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello. “Ora chiediamo a tutti gli alleati di essere uniti e di concentrarsi su questo obiettivo, come abbiamo condiviso nella riunione dei segretari regionali. Possiamo vincere e dobbiamo vincere. Forza Italia farà fino in fondo la propria parte”. “Da settembre lavoreremo per costruire ovunque il centrodestra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, Martusciello spegne le polemiche nel cdx: “Consegnate 80 firme per Cataudo presidente”

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