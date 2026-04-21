Di notte, in una zona urbana, un robot si muove tra i palazzi e si trova di fronte a un branco di cinghiali. Il robot cerca di allontanarli, facendo fuggire gli animali nel silenzio della città. La scena si svolge in modo inatteso, creando un’immagine che ricorda le ambientazioni di una serie televisiva distopica. Non ci sono altri dettagli sui motivi di questa operazione o sul contesto in cui si svolge.

Una scena notturna, quasi irreale: un robot che cammina tra i palazzi e mette in fuga un branco di cinghiali. Non è un film né una simulazione, ma ciò che è accaduto davvero a Varsavia tra il 12 e il 13 aprile, con il video, diffuso sui social e diventato virale in poche ore, capace di colpire milioni di persone perché mostra un futuro che sembra in realtà già presente: macchine intelligenti che intervengono nella vita quotidiana, persino per risolvere problemi legati alla natura. Nel filmato, breve ma impressionante, si vede il robot avanzare verso alcuni cinghiali radunati in una zona residenziale. I movimenti sono rigidi ma decisi, con gli animali, inizialmente fermi, che iniziano ad arretrare quando la macchina si avvicina.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Robot contro cinghiali in città: la scena surreale che sembra uscita da Black Mirror è imperdibile

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