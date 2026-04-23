Medicina Tar respinge il ricorso sulla sede di Tirana | Scelta consapevole degli studenti andare in Albania

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di 220 studenti di Medicina contro la decisione di svolgere il percorso di studi a Tirana. La sentenza si basa sulla considerazione che la scelta di trasferirsi in Albania sia stata fatta volontariamente dagli studenti stessi. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato da studenti che contestavano la sede degli studi e la relativa regolamentazione. La decisione è definitiva e non è prevista un’ulteriore impugnazione.