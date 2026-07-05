Oggi sono state consegnate 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura alla presidenza della Provincia di Benevento. La raccolta delle firme è stata completata e presentata, con l’obiettivo di formalizzare la candidatura. Si punta a mantenere l’unità del centrodestra in vista delle prossime elezioni provinciali.

“Oggi abbiamo consegnato 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura del nostro candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, Cataudo. Potevamo andare molto oltre, ma queste erano più che sufficienti per cominciare la campagna elettorale con la presentazione della candidatura”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello. “Ora chiediamo a tutti gli alleati di essere uniti e di concentrarsi su questo obiettivo, come abbiamo condiviso nella riunione dei segretari regionali. Possiamo vincere e dobbiamo vincere. Forza Italia farà fino in fondo la propria parte”. “Da settembre lavoreremo per costruire ovunque il centrodestra. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Elezioni Provincia, Martusciello: “Consegnate 80 firme per Cataudo, ora il centrodestra resti unito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Provinciali, Martusciello spegne le polemiche nel cdx: “Consegnate 80 firme per Cataudo presidente”Oggi sono state consegnate 80 firme di consiglieri a sostegno della candidatura di Cataudo alla presidenza della Provincia di Benevento.

Leggi anche: Province, Martusciello: 80 firme per Cataudo, ora uniti per vincere