elezioni provincia benevento cataudo lancia il campo giusto

Notizia in breve

Il candidato del centrodestra alla Provincia di Benevento ha annunciato la creazione di un nuovo progetto chiamato “Campo Giusto”. Ha spiegato che il suo obiettivo è coinvolgere amministratori civici per offrire una proposta alternativa. L'annuncio è stato fatto durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui membri o sulla strategia del fronte politico. Nessuna data o risultato elettorale è stato comunicato in questa fase.