Elezioni Provincia Benevento Cataudo lancia il Campo Giusto
Il candidato del centrodestra alla Provincia di Benevento ha annunciato la creazione di un nuovo progetto chiamato “Campo Giusto”. Ha spiegato che il suo obiettivo è coinvolgere amministratori civici per offrire una proposta alternativa. L'annuncio è stato fatto durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui membri o sulla strategia del fronte politico. Nessuna data o risultato elettorale è stato comunicato in questa fase.
Il candidato del centrodestra alla Provincia di Benevento punta su un fronte aperto ad amministratori civici per un’alternativa credibile. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Segretari provinciali dei partiti della coalizione di centrodestra per la fiducia che hanno inteso riporre nella mia persona e per il grande lavoro politico svolto, capace di superare le fisiologiche differenze di vedute nell’interesse superiore del territorio. Il mio grazie va all’On. Francesco Rubano, Segretario provinciale di Forza Italia, partito al quale appartengo, al Senatore Domenico Matera, Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, al Sindaco Domenico Parisi, Segretario provinciale della Lega, e ad Alessandro Mauro, Segretario provinciale di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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