Proteste in Albania violenza della polizia sui manifestanti

Da imolaoggi.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di persone si sono riunite a Tirana per una grande manifestazione contro un progetto immobiliare turistico associato alla famiglia del presidente degli Stati Uniti. La protesta si è conclusa con episodi di violenza da parte della polizia sui manifestanti. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sugli eventuali feriti. La manifestazione rappresenta la più numerosa finora nel movimento di opposizione al progetto.

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(www.rainews.it) – Migliaia di persone si sono radunate a Tirana per la più grande manifestazione finora svoltasi nell’ambito del movimento di protesta contro un progetto immobiliare turistico legato alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La protesta è legata alla costruzione di un hotel di lusso progettato dalla figlia del presidente Usa, Ivanka Trump, e da suo marito, Jared Kushner, in una riserva naturale a Zvernec, sulla costa sud-occidentale dell’Albania. Ma si è anche trasformata in una protesta contro l’intera classe politica. Chi si oppone a questo progetto chiede anche le dimissioni del Primo ministro Edi Rama a causa della mancanza di trasparenza sulle concessioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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