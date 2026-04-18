Albania proteste contro il governo Rama La polizia disperde la folla con un idrante

Da lapresse.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì in Albania, a Tirana, la polizia ha impiegato un idrante per allontanare i manifestanti radunatisi in strada. La protesta ha coinvolto un gruppo di persone che chiedevano modifiche alle politiche del governo. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, e l’uso dell’idrante ha causato spostamenti tra i partecipanti, senza riportare notizie di feriti gravi. La manifestazione si è svolta nel centro della capitale, attirando l’attenzione di testimoni e media locali.

Home > Video > Venerdì in Albania la polizia ha utilizzato un idrante per disperdere i manifestanti che a Tirana avevano partecipato alla settima manifestazione dell’opposizione per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama, il cui governo è al centro delle polemiche per le accuse di corruzione che coinvolgono il vice primo ministro Belinda Balluku. Le manifestazioni, ormai mensili, hanno chiesto l’insediamento a Tirana di un governo provvisorio che conduca il Paese verso elezioni anticipate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

albania proteste contro il governo rama la polizia disperde la folla con un idrante
© Lapresse.it - Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante

Albania Protests LIVE | Anti-Government Protest Turns Violent After Berisha Speech | Tirana LIVE

Video Albania Protests LIVE | Anti-Government Protest Turns Violent After Berisha Speech | Tirana LIVE

Notizie correlate

Leggi anche: Cpr Albania, rinnovato l’accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la polizia

Leggi anche: A un mese dal referendum si riempie il Cpr in Albania (anche con chi c’era già stato). La giudice Albano: “Il governo cerca lo scontro con le toghe?”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Albania, proteste contro il governo Rama: molotov davanti al Palazzo del governo; Albania: molotov colpisce la sede dell'ufficio del premier durante una protesta contro il governo a Tirana; L'Albania proroga il divieto di caccia di cinque anni.

albania proteste contro ilAlbania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idranteVenerdì in Albania la polizia ha utilizzato un idrante per disperdere i manifestanti che a Tirana avevano partecipato alla settima manifestazione ... lapresse.it

albania proteste contro ilAlbania, scontri a Tirana durante la protesta dell'opposizioneTirana, 23 mar. (askanews) - La polizia albanese a Tirana ha disperso i manifestanti dell'opposizione, che chiedevano le dimissioni del Primo Ministro ... quotidiano.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.