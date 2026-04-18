Albania proteste contro il governo Rama La polizia disperde la folla con un idrante

Venerdì in Albania, a Tirana, la polizia ha impiegato un idrante per allontanare i manifestanti radunatisi in strada. La protesta ha coinvolto un gruppo di persone che chiedevano modifiche alle politiche del governo. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, e l’uso dell’idrante ha causato spostamenti tra i partecipanti, senza riportare notizie di feriti gravi. La manifestazione si è svolta nel centro della capitale, attirando l’attenzione di testimoni e media locali.