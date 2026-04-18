Albania proteste contro il governo Rama La polizia disperde la folla con un idrante
Venerdì in Albania, a Tirana, la polizia ha impiegato un idrante per allontanare i manifestanti radunatisi in strada. La protesta ha coinvolto un gruppo di persone che chiedevano modifiche alle politiche del governo. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, e l’uso dell’idrante ha causato spostamenti tra i partecipanti, senza riportare notizie di feriti gravi. La manifestazione si è svolta nel centro della capitale, attirando l’attenzione di testimoni e media locali.
Home > Video > Venerdì in Albania la polizia ha utilizzato un idrante per disperdere i manifestanti che a Tirana avevano partecipato alla settima manifestazione dell’opposizione per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama, il cui governo è al centro delle polemiche per le accuse di corruzione che coinvolgono il vice primo ministro Belinda Balluku. Le manifestazioni, ormai mensili, hanno chiesto l’insediamento a Tirana di un governo provvisorio che conduca il Paese verso elezioni anticipate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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Siamo in un posto incantevole ad 1 ora e mezzo da Tirana. Non vi dicamo nulla… domenica troverete il video sul nostro canale YT, vi lasciamo il link nel primi commento #ilmioviaggioinalbania #albania #bujtina #agriturismo facebook
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