Il match tra Portogallo e Spagna si gioca lunedì alle 21 per gli ottavi di finale del Mondiale. È la prima volta in 12 incontri che queste due nazionali si affrontano in questa fase del torneo. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono in cerca di qualificazione, e una delle due sarà eliminata. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e online. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima dell'inizio del match.

Portogallo-Spagna è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale e si gioca lunedì alle 21 (ora italiana): dove vederla, formazioni e pronostico Il derby iberico manderà a casa una tra Portogallo e Spagna. Quindi una delle big saluterà il Mondiale. La Spagna non ha ancora preso un gol nel torneo – ed è un fattore – il Portogallo invece una sola volta, negli ultimi 12 confronti, ha vinto dentro i tempi regolamentari contro i cugini. Anche questo è un segnale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un match delicato. La truppa di de la Fuente ci arriva in una fase di crescita dopo il debutto choc contro Capo Verde. I lusitani, invece, non hanno mai davvero dato l’impressione del tutto di essere pronti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Portogallo-Spagna: è successo solo una volta nelle ultime 12

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Portugal vs Spain Preview | Ronaldos Biggest Test | FIFA World Cup

Notizie e thread social correlati

Caso ricina, colpo di scena nelle indagini: “Non è successo solo quella volta”. GravissimoLe indagini giudiziarie su alcuni casi di presunta intossicazione da sostanze pericolose hanno subito un nuovo sviluppo: si è scoperto che alcuni...

Pronostico Portogallo-Spagna: i numeri difensivi fanno spaventoPortogallo e Spagna si affrontano lunedì alle 21:00 negli ottavi di finale del Mondiale 2026.

Temi più discussi: Portogallo-Spagna: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Pronostico Portogallo-Spagna quote ottavi Mondiali 2026; Portogallo - Spagna | pronostico & migliori quote | 06.07.2026; Portogallo-Spagna, l'ottavo più affascinante: quote e pronostico.

Portogallo-Spagna (Mondiali, 06-07-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ottavo stellare in Texas ift.tt/NAGcJOZ #scommesse #pronostici x.com

Gli avversari del Portogallo nella prossima partita di Fifa, possono sopravvivere? Non credo Pronostico: il Portogallo perderà. reddit

Portogallo-Spagna pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Portogallo-Spagna con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match valido per gli Ottavi di Finale dei Mondiali. calciomercato.com

Portogallo-Spagna, il derby lusitano vale un posto nei quarti di finale: il pronosticoL’ultima volta che Portogallo e Spagna si sono incontrate era l’8 giugno dello scorso anno quando hanno disputato la finale di Nations League poi vinta ai rigori dai lusitani dopo che tempi regolament ... tuttosport.com