Le indagini giudiziarie su alcuni casi di presunta intossicazione da sostanze pericolose hanno subito un nuovo sviluppo: si è scoperto che alcuni episodi non sarebbero avvenuti solo una volta. Il lavoro degli investigatori, che comprende analisi scientifiche, testimonianze e controlli ambientali, prosegue con grande attenzione. La situazione rimane grave e sotto stretto esame.

Le indagini giudiziarie su alcuni casi di presunta intossicazione da sostanze altamente tossiche continuano a svilupparsi attraverso un lavoro investigativo complesso, che intreccia accertamenti scientifici, testimonianze e verifiche ambientali. La ricostruzione dei fatti procede su più livelli, con l’obiettivo di definire con precisione la dinamica degli eventi e le eventuali responsabilità. In questo contesto, ogni nuovo elemento acquisito dagli inquirenti può modificare il perimetro delle ipotesi investigative, ampliando le piste da verificare e imponendo ulteriori approfondimenti tecnici e medico-legali. Leggi anche: Morte avvelenate, le analisi confermano la “grave intossicazione da ricina” di madre e figlia Ipotesi su esposizioni in momenti diversi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso ricina, colpo di scena nelle indagini: “Non è successo solo quella volta”. Gravissimo

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