Pronostico Portogallo-Spagna | i numeri difensivi fanno spavento

Da ilveggente.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Portogallo e Spagna si affrontano lunedì alle 21:00 negli ottavi di finale del Mondiale 2026. La partita si gioca in Italia e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e streaming gratuito. Le statistiche mostrano numeri difensivi impressionanti da entrambe le squadre, con record di gol subiti e di clean sheet. Le probabili formazioni sono attese, mentre il pronostico si basa sui dati difensivi delle nazionali.

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Portogallo-Spagna è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. A Dallas sarà ancora derby iberico. Una sfida ormai diventata una classica del calcio moderno e che si prepara ad andare in scena per la terza volta nelle ultime 5 edizioni del campionato del mondo. Come nel 2010, in Sudafrica, assisteremo al duello tra “cugini” in un ottavo di finale. Particolare che non è certo sfuggito ai tifosi della Roja, visto che proprio da quella partita – terminata 1-0 per le Furie Rosse – iniziò la scalata della Spagna verso la prima indimenticabile stella. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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