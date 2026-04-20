Calciomercato Juve con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi Il punto della situazione

Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus si prepara a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Sono stati fatti alcuni nomi di giocatori che potrebbero arrivare in vista del mercato estivo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La squadra lavora per programmare gli acquisti necessari a migliorare le proprie prestazioni in vista delle competizioni europee.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto. I bianconeri ritrovano il sorriso sul campo e proiettano le proprie ambizioni sul calciomercato Juve. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio nel podcast “Caffè Di Marzio”, il recente successo bianconero ha una duplice valenza: blindare la qualificazione alla prossima Champions League e alimentare i contatti per colpi di spessore internazionale. La qualificazione nell’Europa che conta è determinante per convincere profili di altissimo livello a sposare il progetto sportivo. MERCATO JUVE LIVE Tra i nomi caldi spicca Alisson, attualmente in forza al Liverpool.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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