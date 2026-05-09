Calcio la Juventus passa a Lecce e si avvicina alla qualificazione in Champions League
La 36ª giornata della Serie A 2025-2026 si apre con una vittoria della Juventus in trasferta contro il Lecce, conclusa 0-1. Con questa vittoria, la squadra si piazza temporaneamente al terzo posto in classifica, superando il Milan e mantenendo un vantaggio di quattro punti sulla Roma e di sei sul squadra di Como, che giocheranno domani. Gli anticipi del sabato hanno così modificato la classifica in zona Champions.
Gli anticipi del sabato della 36ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio regalano soprattutto l’allungo in zona Champions della Juventus, che passa a Lecce per 0-1 e scavalca momentaneamente il Milan, portandosi al terzo posto, a +4 sulla Roma ed a +6 sul Como, impegnate domani. Il match winner è Vlahovic, in gol dopo 12?. I campioni d’Italia dell’ Inter passano a Roma in casa della Lazio, contro cui giocheranno tra pochi giorni la finale di Coppa Italia nello stesso stadio: gara chiusa nel primo tempo, con le reti di Lautaro al 6? e Sucic al 39?, mentre nella ripresa al 76? Mkhitaryan firma il gol del definitivo 0-3. L’ Udinese passa a Cagliari ed i sardi devono rinviare l’appuntamento con l’aritmetica salvezza: ospiti in vantaggio al 56? con la rete di Buksa su assist di Kamara.🔗 Leggi su Oasport.it
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