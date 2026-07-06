Le graduatorie per le progressioni verticali del personale ATA sono state pubblicate, segnando la fase finale prima delle nomine. Ora, gli uffici scolastici devono completare le procedure di inquadramento dei lavoratori interessati. Questo passaggio consentirà di definire le nuove posizioni e le relative retribuzioni, in attesa delle assegnazioni ufficiali. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta l'ultimo passo prima dell'effettivo avvio delle progressioni.

Le progressioni verticali ATA entrano nella fase decisiva. Con la pubblicazione delle graduatorie, gli uffici scolastici completano gli ultimi passaggi prima delle nomine. Secondo il sindacato Anief non serve aspettare il nuovo contratto: la materia è già regolata dalla tornata precedente e le assunzioni potranno partire con l'avvio del prossimo anno scolastico.Nomine dal 1° settembreGli uffici scolastici stanno chiudendo gli adempimenti dopo l'uscita delle graduatorie. A spiegarlo è Stefano Cavallini (Anief), che ha risposto al quesito di una lavoratrice ATA. «In questi giorni sono pubblicati tutti i risultati relativi al concorso per le progressioni di carriera. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Progressioni verticali ATA: pubblicate le graduatorie, ora si attende l'inquadramento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Progressioni verticali ATA, nessun rinvio legato al nuovo contratto: cosa succede dopo la pubblicazione delle graduatorieDopo la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali per il personale ATA, si conclude una delle procedure previste dal precedente...

ATA 24 mesi 2026, domande chiuse: ora si attende allegato G e graduatorieI termini per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2026/27 si sono...

Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, nessun rinvio legato al nuovo contratto: cosa succede dopo la pubblicazione delle graduatorie; Personale ATA: dall'allegato G graduatorie 24 mesi alle immissioni in ruolo. RISPOSTE AI QUESITI; Personale Ata, le richieste Anief: più chiarezza su mansioni e compiti dei diversi profili, smart working come strumento di lavoro, indennità di risultato per i Dsga.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: 1500 posti da assistente a funzionario, come partecipareProgressione verticale Ministero Giustizia 2026: 1500 posti da assistente a funzionario. Requisiti, punteggi e come candidarsi entro il 29 luglio ... leggioggi.it

Pubblico impiego, promozioni possibili anche senza laurea (se c’è esperienza)Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) relativo al pubblico impiego, siglato dai sindacati e dall’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ... corriere.it