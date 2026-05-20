ATA 24 mesi 2026 domande chiuse | ora si attende allegato G e graduatorie

I termini per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 202627 si sono conclusi ieri, 19 maggio. Ora si attende la pubblicazione dell'allegato G e delle graduatorie definitive, che determineranno le assegnazioni di ruoli e supplenze per il prossimo anno scolastico. Le graduatorie rappresentano un passaggio importante per il personale ATA che aspira a ottenere incarichi nelle scuole.

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