ATA 24 mesi 2026 domande chiuse | ora si attende allegato G e graduatorie
I termini per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l'anno scolastico 202627 si sono conclusi ieri, 19 maggio. Ora si attende la pubblicazione dell'allegato G e delle graduatorie definitive, che determineranno le assegnazioni di ruoli e supplenze per il prossimo anno scolastico. Le graduatorie rappresentano un passaggio importante per il personale ATA che aspira a ottenere incarichi nelle scuole.
Si sono chiusi ieri 19 maggio i termini di presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi utili per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Scade alle 23:59 di martedì 19 maggio 2026 il termine per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematic x.com
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Graduatorie ATA 24 mesi, domande entro il 19 maggio: ultimo giorno per l’invio su Istanze onlineScade oggi, martedì 19 maggio 2026, alle ore 23:59, il termine per presentare la domanda relativa alle graduatorie ATA 24 mesi. orizzontescuola.it