Progressioni verticali ATA nessun rinvio legato al nuovo contratto | cosa succede dopo la pubblicazione delle graduatorie

Dopo la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali per il personale ATA, si conclude una delle procedure previste dal precedente contratto collettivo. Non sono stati annunciati rinvii legati al nuovo contratto. La pubblicazione segna la fine di questa fase per le progressioni, senza indicazioni di ulteriori interventi o modifiche. La procedura si è svolta secondo le modalità stabilite in precedenza, senza variazioni o proroghe.

Con la pubblicazione delle graduatorie delle progressioni verticali del personale ATA entra nella fase conclusiva una delle procedure previste dal precedente contratto collettivo. Secondo Stefano Cavallini (Anief), non ci sono motivi per rinviare le nomine in attesa del nuovo CCNL 2025-2027, perché la materia è già stata disciplinata nella precedente tornata contrattuale. Rispondendo al quesito di una lavoratrice ATA, Cavallini ha spiegato che gli uffici stanno completando gli ultimi adempimenti dopo la pubblicazione delle graduatorie. “In questi giorni sono pubblicati tutti i risultati relativi al concorso per le progressioni di carriera. Dovranno essere individuati i numeri, quindi da quale nominativo a quale nominativo saranno effettuate le nomine”, ha affermato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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