Dopo la conclusione delle lezioni, i supplenti ancora in servizio hanno diritto a prendere parte alle operazioni finali come scrutini ed esami. Tuttavia, il modo in cui si gestisce il contratto in questa fase dipende dalla tipologia di supplenza e dalla situazione specifica. La normativa prevede che, fino all’ultimo giorno stabilito dai calendari regionali, il rapporto di lavoro può continuare per queste attività aggiuntive.

Tutti i supplenti in servizio fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) hanno diritto a partecipare alle operazioni finali (scrutini ed esami), ma la modalità con cui viene gestito il contratto varia in base alla situazione specifica della supplenza. L'articolo Supplenze dopo la fine delle lezioni, quando il contratto continua per gli scrutini e gli esami: ecco cosa succede.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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