Graduatorie ATA 24 mesi nessun attestato valutabile per i collaboratori scolastici

Le procedure per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi saranno riproposte anche nel 2026, con modalità che varieranno a livello regionale. In questo processo, non sarà possibile considerare eventuali attestati o certificazioni per i collaboratori scolastici, né per altre categorie di personale. La pubblicazione delle nuove graduatorie è prevista secondo i tempi stabiliti dalle singole amministrazioni regionali, senza indicazioni di modifiche alle modalità di valutazione.

Le procedure per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi saranno avviate anche per il 2026 su base regionale. Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi in attuazione della nota ministeriale. Le domande si possono presentare dal 28 aprile al 19 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi 2026, cambio provincia non consentitoPer l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi 2026, gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi entro il 21 aprile. Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aperte dal 28 aprile al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie per titoli del personale ATA (24 mesi); ATA 24 mesi 2026/27: informativa al MIM. Domande dal 28 aprile al 19 maggio; Graduatorie ATA 24 mesi 2026, cambio provincia non consentito; LEVA MILITARE: VALUTAZIONE SERVIZIO GRADUATORIE ATA 24 MESI. Concorsi ATA 24 mesi 2026, ecco tutti i bandi regionali [COMPLETO]Le domande si presentano esclusivamente in modalità telematica tramite Polis – Istanze online, dal 28 aprile al 19 maggio 2026. orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi, ufficiale: domande dal 28 aprile al 19 maggio, bandi USR entro il 21 aprile. NOTA MinisteroPubblicata la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito che disciplina l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti per Collaboratori, Operatori e Assistenti. Tra le novità ... orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto 2026, come si determina il punteggio per le esigenze di famiglia e la documentazione da presentare. https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-interne-di-istituto-2026-come-si-determina-il-punteggio-per-le-esigenze-di-famiglia-e - facebook.com facebook Ogni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella scuola e con contratto a tempo indeterminato: tenendo conto di questi elenchi graduati e della dotazione di o… x.com