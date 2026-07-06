In Europa, 57 persone sono state arrestate nell’ambito del Progetto Medusa, un’operazione contro crimini sessuali online. L’indagine, coordinata dalla Germania e dal Regno Unito con il supporto di Europol e di altri Paesi, ha portato all’arresto di sospetti coinvolti in piani di stupro virtuale. Le autorità hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri di dispositivi digitali.

Il Progetto Medusa, volto a contrastare crimini di natura sessuale, sotto la guida di Germania e Regno Unito e con il supporto dell'Europol e di altri Paesi ha dato grandi risultati. 156 persone tra vittime e autori di reato sono state identificate. Gli arresti ammontano già a 57 IlProgetto Medusa,avviato nel 2026 sta dando i suoi frutti. In quanto iniziativa collaborativa volta acontrastare e smantellare le reti online che facilitano gli abusi sessualiha consentito alle forze dell’ordine di ben sette paesi di identificare156 personetra vittime e autori di reati. Germania e Regno Unitohanno guidato un’operazione senza precedenti rafforzando le strategie transfrontaliere per le indagini e il perseguimento di questi crimini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Progetto Medusa, pianificavano stupri online: 57 arresti in Europa

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L'operazione, denominata Progetto Medusa, grazie alla cooperazione delle forze dell'ordine di 7 paesi, ha permesso salvare 158 vittime. Gli uomini si scambiavano informazioni ed esperienze in chat. x.com

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