Le forze dell'ordine di sette paesi europei, coordinate da autorità tedesche e britanniche e con il supporto di Europol, hanno arrestato 57 persone. Gli individui sono accusati di aver creato una rete online in cui pianificavano stupri sotto effetto di droghe contro le mogli e le compagne di altri utenti. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli delle attività e dei soggetti coinvolti.

Le forze dell'ordine di sette paesi, sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano strupri sotto effetto di droghe per le mogli e le compagne. L'indagine Medusa ha portato all'identificazione di 156 persone, tra vittime e autori, nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze (Dfsa). L'operazione si è concentrata sui crimini commessi principalmente nell'ambito di relazioni di coppia, in particolare all'interno di comunità online misogine, spiega Europol in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pianificavano online gli stupri alle mogli: 57 arresti in vari Paesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La rete internazionale di uomini che organizzavano stupri dopo aver drogato le mogliL'Europol ha arrestato 57 persone in diversi paesi coinvolte in una rete internazionale di uomini che pianificavano e discutevano online di stupri...

Drogate e violentate: scoperta rete europea di uomini che organizzavano stupri di mogli e compagneDurante l’operazione Medusa, coordinata da Europol, sono state arrestate 57 persone in vari Paesi.

Si parla di: La rete internazionale di uomini che organizzavano stupri dopo aver drogato le mogli.

Pianificavano online gli stupri alle mogli: 57 arresti in vari PaesiL'indagine Medusa ha portato all'identificazione di 156 persone, tra vittime e autori, nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sott ... ilgiornale.it

Pianificavano online gli stupri alle mogli, 57 arresti di Europol in vari Paesi(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - Le forze dell'ordine di sette paesi, sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei co ... tuttosport.com