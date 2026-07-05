Pianificavano online gli stupri alle mogli arrestate 57 persone | messe in salvo 158 vittime

Durante un'operazione condotta tra il 22 e il 24 giugno, sono state arrestate 57 persone coinvolte in un traffico online di messaggi finalizzati a pianificare stupri delle mogli. Sono state avviate 113 nuove indagini e sono state messe in salvo 158 vittime. L'indagine, denominata Medusa, si è concentrata su aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Cinquantasette persone arrestate, centotredici nuove indagini e centocinquantotto vittime messe in salvo. Questo il risultato dell'operazione Medusa, l'indagine condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze (Dfsa). Le forze dell'ordine di sette paesi, sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano strupri sotto effetto di droghe per le mogli e le compagne. L'operazione e gli arresti L'operazione si è concentrata sui crimini commessi principalmente nell'ambito di relazioni di coppia, in particolare all'interno di comunità online misogine, spiega Europol in una nota. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Organizzavano stupri sulle loro compagne sotto effetto di droghe: 57 arresti, centinaia di vittime

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