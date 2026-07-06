Privacy a scuola quando la burocrazia diventa un pericolo | le violazioni più frequenti segnalate dal Garante

Notizia in breve

Il Garante della privacy ha segnalato che le violazioni più frequenti dei dati personali avvengono nelle scuole. La burocrazia e la gestione delle informazioni degli studenti spesso portano a errori e infrazioni. Tra le problematiche più comuni ci sono la condivisione non autorizzata di dati e l’uso scorretto dei sistemi digitali. Questi rischi aumentano con la mancanza di adeguate misure di protezione e formazione del personale scolastico.