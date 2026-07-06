Privacy a scuola quando la burocrazia diventa un pericolo | le violazioni più frequenti segnalate dal Garante
Il Garante della privacy ha segnalato che le violazioni più frequenti dei dati personali avvengono nelle scuole. La burocrazia e la gestione delle informazioni degli studenti spesso portano a errori e infrazioni. Tra le problematiche più comuni ci sono la condivisione non autorizzata di dati e l’uso scorretto dei sistemi digitali. Questi rischi aumentano con la mancanza di adeguate misure di protezione e formazione del personale scolastico.
La scuola è, suo malgrado, uno dei terreni più minati per la protezione dei dati personali. Se ne è accorto il Garante della privacy, che nella sua Relazione annuale ha dedicato un capitolo intero al mondo dell'istruzione, fotografando una realtà fatta di luci e ombre: da un lato, le innovazioni tecnologiche che avanzano (dall'intelligenza artificiale al curriculum digitale dello studente); dall'altro, una preoccupante diffusione di cattive prassi che mettono a rischio la riservatezza degli alunni più vulnerabili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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