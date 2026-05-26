Monopattini a Roma oltre 400 multe in una settimana | casco e targa le violazioni più frequenti

A Roma, in poco più di sette giorni, sono state elevate oltre 400 multe su più di 1000 controlli ai monopattini. Le violazioni più frequenti riguardano l’uso del casco e la targa, spesso assente o non visibile. Le forze dell’ordine hanno verificato anche il rispetto delle norme di circolazione e la corretta segnaletica. Nessuna sanzione riguarda altre infrazioni specifiche, ma i controlli continueranno nelle prossime settimane.

Roma, 26 maggio 2026 – Oltre 1000 controlli e più di 400 violazioni accertate in poco più di una settimana. È il primo bilancio della Polizia Locale di Roma Capitale dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, scattato sabato 16 maggio. La nuova disposizione prevede che i mezzi siano dotati di una “targa” identificativa, così da renderli riconoscibili e tracciabili. La misura si aggiunge alle norme già introdotte nel dicembre 2024 e all’obbligo del casco protettivo per tutti, entrato in vigore proprio dal 16 maggio. Dal 16 luglio 2026, inoltre, scatterà anche l’obbligo della copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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