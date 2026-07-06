Il principe Harry è arrivato nel Regno Unito per una visita di cinque giorni. In un primo momento si era diffusa la notizia che avrebbe soggiornato a Buckingham Palace, accettando l’invito del re Carlo III. Tuttavia, poche ore dopo, la notizia è stata smentita e si è precisato che non alloggerà a Palazzo.

Per qualche ora era sembrato il segnale più importante di un disgelo atteso da anni. Il principe Harry, di ritorno nel Regno Unito per una visita di cinque giorni, avrebbe accettato l’invito di re Carlo III a soggiornare a Buckingham Palace durante la tappa londinese del suo viaggio. Una notizia che aveva immediatamente fatto il giro dei media britannici e internazionali, alimentando le speranze di un possibile riavvicinamento tra padre e figlio dopo anni di tensioni, accuse pubbliche e silenzi. Poi, il colpo di scena. Buckingham Palace ha smentito tutto, Harry non alloggerà a Palazzo. Una doccia fredda arrivata nel giro di poche ore e destinata a riaccendere, ancora una volta, i riflettori sui rapporti tutt’altro che semplici tra il duca di Sussex e la famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il principe Harry e il giallo di Buckingham Palace: prima l’annuncio del disgelo con Carlo, poi la smentita. Non alloggerà a Palazzo

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