Ponte sogno Gherlinzoni con Guerzoni come mister
Il mercato delle squadre di calcio sta entrando nella fase più attiva, con particolare attenzione alle categorie minori. A giugno si concentrano molte trattative di trasferimento e rinnovi contrattuali, situazione che coinvolge anche le squadre di livello inferiore. Le trattative sono in corso e molte delle decisioni future saranno prese nelle prossime settimane. La stagione si avvia verso la conclusione e i club stanno definendo le loro strategie di mercato.
Il mercato comincia ad entrare nel vivo anche nelle categorie minori, quando si entra nel mese di giugno che solitamente è quello in cui si definiscono tutte le trattative. In Prima il colpo grosso lo prova il Pontelagoscuro, che in panchina ripartirà da Nicolò Guerzoni (ex tra le altre di Masi Torello e Sant’Agostino) e davanti tenta Matteo Gherlinzoni, reduce dalla seconda metà di stagione a Casumaro dove ha contribuito alla vittoria dei playoff di Promozione con otto reti segnate. I due si conoscono bene avendo giocato diversi anni assieme, ed il nuovo mister del Ponte sta provando a convincere l’ex compagno, che scenderebbe in Prima dopo quasi quindici anni tra Eccellenza e Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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