ponte sogno gherlinzoni con guerzoni come mister

Notizia in breve

Il mercato delle squadre di calcio sta entrando nella fase più attiva, con particolare attenzione alle categorie minori. A giugno si concentrano molte trattative di trasferimento e rinnovi contrattuali, situazione che coinvolge anche le squadre di livello inferiore. Le trattative sono in corso e molte delle decisioni future saranno prese nelle prossime settimane. La stagione si avvia verso la conclusione e i club stanno definendo le loro strategie di mercato.