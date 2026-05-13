Dopo la retrocessione in Seconda categoria, il Maliseti Seano annuncia l’addio di due giocatori, Masi e Imbriaco. La squadra, che in passato militava stabilmente in Promozione e si era anche qualificata per i playoff, si trova ora a ricostruire la rosa in una categoria inferiore. La decisione di salutare i due atleti segna un cambiamento importante per il club e la sua futura programmazione.

C’era una volta, non troppo tempo fa, un Maliseti Seano presenza fissa in Promozione, che di tanto in tanto si toglieva anche lo sfizio di lottare per i playoff. La retrocessione in Seconda Categoria, seppur tramite i playout, chiude idealmente un’epoca. Ed il club ha avviato il percorso di rilancio che dovrà portare al pronto ritorno in massima serie, per un progetto del quale non faranno più parte l’ormai ex-allenatore della prima squadra, Jacopo Masi, ed il direttore sportivo della "juniores" Marco Imbriaco. Masi era peraltro stato il protagonista indiscusso della salvezza diretta colta dodici mesi fa, arrivata con una rimonta entusiasmante sul finale dopo aver trascorso all’ultimo posto o comunque in zona retrocessione buona parte dell’annata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo la retrocessione in Seconda categoria. Il Maliseti Seano saluta Masi e Imbriaco

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