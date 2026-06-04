Milano presunti abusi sessuali dentro scuola militare | arrestato insegnate

Da ildifforme.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante di italiano, membro della commissione d’esame di Stato, è stato arrestato ai domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi sessuali, concussione e maltrattamenti all’interno di una scuola militare a Milano. Le accuse riguardano presunti comportamenti illeciti nei confronti di studenti. L’indagine è in corso e l’arresto è stato disposto dalle autorità competenti.

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Un docente di italiano, parte della commissione interna dell’esame di Stato, si trova ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti Un insegnante di italiano allascuola militare “Teuliè”di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti ai danni di “diversi allievi della Scuola”. Le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, a capo delle indagini, avrebbero individuato anche la “condizione di assoggettamento psichico degli studenti”, oltre che a presunte sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni. Secondo quanto riportaCorriere,l’indagine sarebbe partita dalla denuncia di uno studente, che avrebbe fatto emergere i fatti contestati al professore di 48 anni, parte della commissione interna dell’esame di Stato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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