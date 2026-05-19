Reddito di cittadinanza senza requisiti assolto a Genova | Errore del Caf nessuna truffa

A Genova un uomo è stato assolto dall’accusa di aver tentato di truffare l’Inps riguardo al reddito di cittadinanza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe rivolto a un Caf per richiedere il beneficio, senza rendersi conto di non avere tutti i requisiti necessari. La difesa ha evidenziato che si trattava di un errore legato a una consulenza fornita dal Caf e non di un tentativo di frode. La decisione del giudice ha chiarito che non ci sono prove di truffa.

Non avrebbe cercato di truffare l’Inps, ma si sarebbe affidato al Caf senza comprendere di non possedere tutti i requisiti richiesti per ottenere il reddito di cittadinanza. Per questo il tribunale di Genova ha assolto un cittadino extracomunitario finito a processo con le accuse di falso e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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