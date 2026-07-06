Premio Speciale Maredicosta va a Gaia Zucchi a Cetara
Un premio speciale è stato assegnato a Gaia Zucchi alla Festa del Libro in Mediterraneo, celebrata a Cetara. La cerimonia si è svolta durante la ventennale edizione della manifestazione, dedicata alla letteratura e alla cultura mediterranea. La Zucchi, attrice e scrittrice, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento, che ha visto partecipazioni e interventi di vari autori e rappresentanti del settore. La premiazione ha avuto luogo in un contesto di celebrazione e riflessione culturale.
L’attrice e scrittrice premiata alla Festa del Libro in Mediterraneo per il ventennale della kermesse.. (A cura di Gaia Zucchi) La XX edizione di.. incostieraamalfitana.it – Festa del Libro in Mediterraneo celebra un traguardo storico: vent’anni di cultura e dialogo in Costiera Amalfitana. In questo scenario, il Premio Speciale Maredicosta viene conferito a Gaia Zucchi, attrice e scrittrice di rilievo nazionale. L’autrice sarà ospite d’onore a Cetara (SA) giovedì 16 luglio 2026. Un riconoscimento che unisce cinema e letteratura. Il conferimento del Premio Speciale Maredicosta rappresenta uno dei momenti più significativi del cartellone 2026.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Ep. 477 – Speciale Premio Vero: i quattro finalistiVenti librerie indipendenti hanno selezionato quattro finalisti per il Premio Vero, dedicato a libri che affrontano temi come emigrazione, identità...
Leggi anche: Profumi del marmo a Livorno. Premio speciale della regata
Argomenti più discussi: Vent’anni di cultura in Costiera amalfitana: a Gaia Zucchi il premio speciale MarediCosta; SILVANA LAZZARINO VIENE PREMIATA CON IL PREMIO ALLA CULTURA; ECCELLENZE DELLA CULTURA IN COSTIERA AMALFITANA: A GAIA ZUCCHI E NIKY MARCELLI IL PRESTIGIOSO PREMIO MAREDICOSTA; Montefiascone, il cardinale Parolin presiederà la Messa per la Pace al Festival dell'Ecologia Integrale.
Notizie Salerno, cronaca, eventi Gaia Zucchi protagonista a Cetara: all’attrice e scrittrice il Premio MarediCosta speciale del ventennale di ..incostieraamalfitana.it Gaia Zucchi protagonista a Cetara: all’attrice e scrittrice il Premio MarediCosta speciale del vent facebook