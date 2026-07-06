premio speciale maredicosta va a gaia zucchi a cetara

Notizia in breve

Un premio speciale è stato assegnato a Gaia Zucchi alla Festa del Libro in Mediterraneo, celebrata a Cetara. La cerimonia si è svolta durante la ventennale edizione della manifestazione, dedicata alla letteratura e alla cultura mediterranea. La Zucchi, attrice e scrittrice, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento, che ha visto partecipazioni e interventi di vari autori e rappresentanti del settore. La premiazione ha avuto luogo in un contesto di celebrazione e riflessione culturale.