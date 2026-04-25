Il design apuano e la tradizione marittima si incontrano a Livorno in occasione della Regata velica internazionale dell’Accademia navale. L’edizione di quest’anno, in programma da oggi al 3 giugno, introduce una novità significativa nel cerimoniale di premiazione: i vincitori riceveranno una fragranza firmata ‘I Profumi del Marmo’, la maison profumiera dell’imprenditrice carrarese Sara Vannucci. Al centro di questa collaborazione c’è un prodotto che nasce dal distretto lapideo apuano per diventare un oggetto di culto. La particolarità di questi profumi, infatti, risiede nell’equilibrio tra fragranze ricercate e packaging materico. Ogni...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Profumi del marmo a Livorno. Premio speciale della regata

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