Ep 477 – Speciale Premio Vero | i quattro finalisti

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venti librerie indipendenti hanno selezionato quattro finalisti per il Premio Vero, dedicato a libri che affrontano temi come emigrazione, identità sessuali, trasformazioni urbane e resistenze sociali. I testi scelti discutono i principali conflitti materiali e culturali contemporanei. La selezione si concentra su opere che spiegano il mondo attraverso questioni sociali e culturali di attualità. La decisione finale sarà annunciata prossimamente.

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Svelati i testi scelti da venti librerie indipendenti per concorrere al premio dedicato a “libri che spiegano il mondo”. Parlano dei principali conflitti materiali e culturali del nostro tempo: emigrazione, fludità e identità sessuali, trasformazione degli spazi urbani, resistenze sociali e controculturali. Una puntata registrata dal vivo a Peccioli, con autrici e autori. Marco Pannella. La passione della politica a cura di Piero Ignazi, Viella. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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