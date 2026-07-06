Ep 477 – Speciale Premio Vero | i quattro finalisti

Notizia in breve

Venti librerie indipendenti hanno selezionato quattro finalisti per il Premio Vero, dedicato a libri che affrontano temi come emigrazione, identità sessuali, trasformazioni urbane e resistenze sociali. I testi scelti discutono i principali conflitti materiali e culturali contemporanei. La selezione si concentra su opere che spiegano il mondo attraverso questioni sociali e culturali di attualità. La decisione finale sarà annunciata prossimamente.