La giuria di esperti, guidata dal professor Francesco Giorgino, ha scelto i sei libri finalisti della quinta edizione del premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”. La selezione è stata comunicata in vista della cerimonia di premiazione. La giuria ha valutato le opere sulla base di criteri stabiliti dal regolamento del premio. La lista dei finalisti sarà annunciata ufficialmente prima dell’evento conclusivo.

La giuria di esperti, presieduta dal prof. Francesco Giorgino, ha selezionato i sei libri finalisti della V edizione del Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, il riconoscimento letterario, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Comune di Pontremoli, con la collaborazione della Fondazione “Città del Libro”, dedicato alle opere di narrativa che raccontano la famiglia nelle sue diverse dimensioni: affetti, educazione, accoglienza, fragilità e rinascita. I sei libri finalisti, tutti di grande spessore letterario, sono capaci di coinvolgere il lettore in storie in cui i legami e le relazioni familiari sono fondamentali per la crescita umana dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, annunciata la sestina finalista della V edizione

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Premio Pontremoli, Città del Libro e della Famiglia

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