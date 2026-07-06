Premiati i giovani talenti dell' ingegneria chimica

Notizia in breve

Nella capitale si sono svolti i premi dedicati ai giovani talenti dell’ingegneria chimica. L’evento ha riconosciuto studi e progetti focalizzati sulla transizione energetica e sull’economia circolare. La cerimonia ha coinvolto studenti e ricercatori che hanno presentato lavori innovativi in questi ambiti. Sono stati assegnati riconoscimenti a chi ha contribuito con idee e soluzioni tecniche rivolte alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale.