Premiati i giovani talenti dell' ingegneria chimica
Nella capitale si sono svolti i premi dedicati ai giovani talenti dell’ingegneria chimica. L’evento ha riconosciuto studi e progetti focalizzati sulla transizione energetica e sull’economia circolare. La cerimonia ha coinvolto studenti e ricercatori che hanno presentato lavori innovativi in questi ambiti. Sono stati assegnati riconoscimenti a chi ha contribuito con idee e soluzioni tecniche rivolte alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale.
AGI - Premiati i giovani talenti dell’ingegneria chimica tra transizione energetica ed economia circolare. È andata in scena nei giorni scorsi a Roma la cerimonia di consegna dei Premi Tesi AIDIC-ORIM 2025, il riconoscimento – giunto alla 12ª edizione – che ogni anno l' Associazione italiana di ingegneria chimica (AIDIC) assegna alle migliori tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca a carattere innovativo e applicativo nel campo dell' ingegneria chimica. Ingegneria chimica e giovani talenti . Si tratta di tre premi per tesi di laurea magistrale, due premi per tesi di dottorato di ricerca e un premio dedicato al tema del recupero dei metalli non ferrosi da rifiuti, in memoria di Andrea Mancini. 🔗 Leggi su Agi.it
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