Dodici giovani tennisti hanno ricevuto una borsa di studio grazie a un progetto dedicato allo sviluppo dei talenti emergenti. Questi atleti si sono distinti per le loro prestazioni e sono stati selezionati tra numerosi candidati. Nel percorso di formazione, alcuni di loro hanno integrato sessioni di mental coaching, che aiutano a migliorare la concentrazione e la gestione della pressione durante le competizioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori del programma di sostegno.

? Cosa scoprirai Chi sono i dodici giovani atleti che hanno vinto la borsa?. Come integrano il mental coaching nel loro percorso di formazione?. Perché il progetto punta proprio sui talenti dei Balcani?. Chi sono i nuovi membri onorari che si uniscono a Steffi Graf?.? In Breve Dodici borsisti di Italia, Albania, Kosovo e Montenegro ricevono i diplomi a Roma.. Renzo Furlan e Matteo Donati diventano nuovi membri onorari dell'associazione torinese.. Il programma include mental coaching, inglese, giornalismo e tornei Tennis Europe.. Simone Bongiovanni coordina il percorso formativo per i dodici giovani atleti.. Lunedì 4 maggio 2026, il Circolo Montecitorio di Roma ha ospitato la Charity Night organizzata da I Tennis Foundation per celebrare i risultati del programma Little Tennis Champions 2025-26.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, premiati 12 giovani talenti: il successo del progetto

Notizie correlate

Progetto "CostruiAMO il futuro", premiati i giovani talenti delle scuole di AvellinoIl concorso provinciale di progettazione "CostruiAMO il Futuro" è promosso dall'I.

Talenti under 10 e 12: ecco il verdetto del trofeo 'Galimberti Tennis Academy'Ha emesso i suoi verdetti il trofeo “Galimberti Tennis Academy”, torneo nazionale Under 10 e 12 maschile e femminile andato in scena sui campi del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Tennis: festa e premiazioni dell’attività giovanile 2025; I Tennis Foundation: la cerimonia a Roma tra solidarietà e talento. Premiati Furlan e Donati; Ivrea, al via la terza edizione della #Call for Ideas: scuole, sport e intelligenza artificiale al centro del Festival Contaminazioni 2026; Vigili del fuoco di Benevento premiati dalla Regione Campania: salvarono 12 scout a Solopaca.

I Tennis Foundation: Charity Night a Montecitorio, premiati giovani talentiAl Circolo Montecitorio la Charity Night di I Tennis Foundation premia i giovani talenti del programma Little Tennis Champions ... it.blastingnews.com

Il grande tennis giovanile brilla a Maglie: concluso il 23° trofeo MaglioUn successo internazionale che celebra il talento, l'integrazione e lo spirito sportivo tra le promesse del tennis europeo ... lecceprima.it

ALLENAMENTO COGNITIVO NEL TENNIS: Come il Costo Energetico dell’Attenzione Riduce la Performance dell’11%. Il distillato di cinquant’anni di ricerca e pratica sul campo, in cui neuroscienze, fisiologia dell’esercizio e biomeccanica si fondono per ridefi - facebook.com facebook

ANDREA PELLEGRINO È NEL MAIN DRAW A ROMA! Il pugliese supera Landaluce 6-3 2-6 6-2 e per la prima volta in carriera si qualifica nel tabellone principale di un Masters 1000! Ora sono 13 gli italiani in corsa agli Internazionali d'Italia #Tennis x.com