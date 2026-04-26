Ricerca oncologica | premiati i giovani talenti che sfidano il cancro

Durante un evento recente, è stato consegnato il nono Premio per la ricerca oncologica dall'assessore alla sanità di una regione a un'associazione di Bergamo. Il riconoscimento è destinato ai giovani ricercatori che si sono distinti nel campo dello studio sul cancro. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti del settore sanitario e accademico, sottolineando l'impegno di chi lavora per trovare nuove soluzioni contro la malattia.

? Cosa sapere Malanchini consegna il nono Premio per la ricerca oncologica all'Associazione Sos di Bergamo.. Il riconoscimento premia i giovani ricercatori per sostenere l'innovazione e l'umanizzazione delle cure.. Il consigliere regionale Malanchini ha consegnato le medaglie ai giovani ricercatori vincitori del nono Premio per la ricerca oncologica, premiando l’Associazione Sos Solidarietà in Oncologia e Sociale di Bergamo che opera da oltre dieci anni sul territorio per sostenere la scienza e l’umanizzazione delle cure. La cerimonia ha messo al centro l’eccellenza scientifica prodotta dalle nuove generazioni di studiosi, con un riconoscimento che unisce il valore accademico alla concretezza dell’impegno sociale svolto nella provincia bergamasca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricerca oncologica: premiati i giovani talenti che sfidano il cancro Notizie correlate Ricerca oncologica, riconoscimento ai giovaniLa Regione ha premiato i giovani ricercatori vincitori della nona edizione del Premio per la ricerca oncologica conferito, nel 2025, all’Associazione... Progetto "CostruiAMO il futuro", premiati i giovani talenti delle scuole di AvellinoIl concorso provinciale di progettazione "CostruiAMO il Futuro" è promosso dall'I. Altri aggiornamenti Si parla di: Svolta oncologica | il ricercatore sardo che sfida il tumore renale. Premiati in Consiglio regionale i giovani ricercatori dell'Associazione SosSi è svolta oggi a Palazzo Pirelli la cerimonia di consegna delle pergamene di riconoscimento ai giovani ricercatori vincitori del IX Premio per la ricerca oncologica promosso dall'Associazione S.O.S. ansa.it Ricerca sui tumori rari, importante premio per l’Oncologia di PratoUn importante riconoscimento nazionale premia l’impegno nella ricerca oncologica dell’Asl Toscana centro. Il dottor Giacomo Giulio Baldi, medico oncologo ... gonews.it