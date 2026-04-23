In via Lombardia con due valigie piene di bottiglie di vino pregiate e champagne | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati con due valigie contenenti 18 bottiglie di vino pregiato e champagne, per un valore complessivo di circa 500 euro. L'intervento è avvenuto in via Lombardia, dove le valigie sono state sequestrate. Nessuna informazione è stata rilasciata sui motivi del possesso delle bottiglie o sui procedimenti legali successivi.

All'interno di due valigie avevano in totale 18 bottiglie di vini pregiati e champagne per un valore totale di 500 euro. Due giovani di 27 e 32 anni sono stati fermati e denunciati per ricettazione dai poliziotti della Questura di Parma, arrivati sul posto in seguito a una segnalazione dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne. Arrestati due uominiAvevano appena messo a segno un colpo all'interno di un supermercato cittadino, puntando in particolar modo su alcolici di pregio, ma la loro fuga è... Leggi anche: Trovata auto con due valigie piene di hashish, sequestro da 42 chili al Villaggio Santa Rosalia