Coppia scappa senza pagare il conto dopo la cena di sushi a Napoli | l’appello del ristorante per identificare i due clienti

Due clienti sono fuggiti senza saldare il conto dopo aver consumato una cena a base di sushi e vino in un ristorante del quartiere Vomero a Napoli. Il ristorante ha diffuso un appello pubblico per identificare i due individui, che sono stati visti uscire senza pagare. L’episodio si è verificato in un locale frequentato abitualmente da residenti e turisti, e l’azienda ha chiesto collaborazione per rintracciare i clienti in questione.

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