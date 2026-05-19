Coppia scappa senza pagare il conto dopo la cena di sushi a Napoli | l’appello del ristorante per identificare i due clienti
Due clienti sono fuggiti senza saldare il conto dopo aver consumato una cena a base di sushi e vino in un ristorante del quartiere Vomero a Napoli. Il ristorante ha diffuso un appello pubblico per identificare i due individui, che sono stati visti uscire senza pagare. L’episodio si è verificato in un locale frequentato abitualmente da residenti e turisti, e l’azienda ha chiesto collaborazione per rintracciare i clienti in questione.
Quella che doveva essere una normale cena a base di sushi e vino si è conclusa con un episodio spiacevole per un ristorante del quartiere Vomero, a Napoli. Una coppia di clienti, dopo aver terminato il pasto, si è allontanata dal locale senza pagare il conto. Il totale non saldato è di 98 euro e include due menù “all you can eat”, una bottiglia di vino bianco e un’acqua minerale. I titolari, colpiti dall’accaduto, hanno deciso di rendere pubbliche le immagini delle telecamere di sicurezza attraverso la pagina social del locale, insieme allo scontrino rimasto in sospeso, nel tentativo di identificare i responsabili. Secondo quanto ricostruito... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caught his fiancée with men night before wedding, he called off the wedding, ignoring her tears.
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Napoli, mangiano sushi e bevono vino poi vanno via senza pagare: la denuncia del ristorante “Hachi”
Coppia va via senza pagare al ristorante di sushi al Vomero: i proprietari mettono il video sui socialA farne le spese il ristorante Hachi in via Luca Giordano, al Vomero, quartiere collinare di Napoli.
MANGIANO LA PIZZA E SCAPPANO, POST SUI SOCIAL E SCUSE Coppia scappa senza pagare il conto in pizzeria Spaccanapoli con la scusa di fumare una sigaretta. Il titolare: Non è per i soldi, è questione di rispetto - Segui tutte le notizie nella PRIMA facebook
Coppia va via senza pagare al ristorante di sushi al Vomero: i proprietari mettono il video sui socialA farne le spese il ristorante Hachi in via Luca Giordano, al Vomero, quartiere collinare di Napoli. I titolari hanno pubblicato sui social il video della coppia che è andata via senza pagare il conto ... fanpage.it
Cena di sushi e vino, poi scappano senza pagare. Il ristorante pubblica il video della coppia in fuga e lo scontrinoUna serata trascorsa a gustare specialità giapponesi in un ristorante del quartiere Vomero a Napoli conclusa nel peggiore dei modi: con una fuga strategica per evitare il ... corriereadriatico.it
Ci hanno annoiato per un anno con fanservice onlyfans sfrutta la coppia ora scappa perché LEI lavora.. e la loro fav fa tutto quello che hanno sempre schifato!! Ci vuole na faccia come il c... x.com