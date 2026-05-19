Coppia scappa senza pagare il conto dopo la cena di sushi a Napoli | l’appello del ristorante per identificare i due clienti

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due clienti sono fuggiti senza saldare il conto dopo aver consumato una cena a base di sushi e vino in un ristorante del quartiere Vomero a Napoli. Il ristorante ha diffuso un appello pubblico per identificare i due individui, che sono stati visti uscire senza pagare. L’episodio si è verificato in un locale frequentato abitualmente da residenti e turisti, e l’azienda ha chiesto collaborazione per rintracciare i clienti in questione.

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Quella che doveva essere una normale cena a base di sushi e vino si è conclusa con un episodio spiacevole per un ristorante del quartiere Vomero, a Napoli. Una coppia di clienti, dopo aver terminato il pasto, si è allontanata dal locale senza pagare il conto. Il totale non saldato è di 98 euro e include due menù “all you can eat”, una bottiglia di vino bianco e un’acqua minerale. I titolari, colpiti dall’accaduto, hanno deciso di rendere pubbliche le immagini delle telecamere di sicurezza attraverso la pagina social del locale, insieme allo scontrino rimasto in sospeso, nel tentativo di identificare i responsabili. Secondo quanto ricostruito... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Caught his fiancée with men night before wedding, he called off the wedding, ignoring her tears.

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